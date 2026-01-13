0

«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока

«Виртус» расстался с запасным защитником Брэндоном Тэйлором.

Итальянский «Виртус» официально объявил о расставании с защитником Брэндоном Тэйлором. Игрок сам запросил расторжение контракта для продолжения карьеры в другом месте.

«Виртус» поблагодарил Тэйлора за его вклад, особенно отметив его роль в завоевании титула чемпионов Италии в прошлом сезоне.

В текущем сезоне Брэндон Тэйлор сыграл 11 матчей в Евролиге и проводил в среднем лишь 7,5 минут за игру, набирая 2,5 очка. За 7 матчей в чемпионате Италии он в среднем набирал 4,1 очка, отдавал 3,3 передачи и проводил на паркете 14,6 минуты.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт «Виртуса»
logoВиртус
logoчемпионат Италии
logoЕвролига
переходы
Брэндон Тэйлор
