Андреас Пистиолис: Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями о текущем состоянии команды в интервью Basketball Sphere.

«Сейчас непросто привлекать звездных игроков, но я уверен: у нас – качественные баскетболисты и, что еще важнее, хорошие люди. Я очень доволен нашим составом.

Раньше, когда ЦСКА выступал в Евролиге, большинство баскетболистов стремились попасть в команду. Сейчас участие в Евролиге – ключевой приоритет для многих игроков, поэтому мы ждем, когда ситуация изменится.

Тем не менее, я считаю, что мы сделали максимально возможную работу при нашем бюджете и обстоятельствах. Когда мы играем против сильнейших команд Лиги ВТБ, мы видим баскетбол высокого уровня, и я этим очень доволен», – признался греческий специалист.

Также Пистиолис поделился своими профессиональными целями.

«Я верю, что у меня есть все необходимое, чтобы быть тренером в Евролиге. У меня большой опыт работы в этом турнире, и я понимаю его требования и уровень. Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге.

Но даже несмотря на то, что ЦСКА пока там нет, я очень счастлив работать здесь. Это клуб высокого уровня, который дает мне возможность проявить себя как тренера. Надеюсь, однажды мы вместе с этим клубом вернемся в Евролигу», – заявил главный тренер армейцев.