Рик Карлайл о победе над «Бостоном»: «Сиакам провел одну из своих лучших игр. Символично, что именно он реализовал победный бросок»
«Индиана» выиграла у «Бостона» со счетом 98:96 и продлила свою победную серию до трех матчей. После игры главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл особо отметил вклад форварда Паскаля Сиакама, который реализовал победный бросок.
«Очень символично, что именно Паскаль владел мячом в последней атаке и реализовал бросок, который в итоге стал победным. Он провел одну из своих лучших игр. Статистика не выглядит впечатляющей, но уровень его дисциплины и терпения… действительно на высшем уровне.
Он олицетворяет универсальность на своей позиции: подбор, защита, ведение мяча, организация атак… второй по значимости игрок с мячом, на которого возложена большая ответственность», – заявил Карлайл на послематчевой пресс-конференции.
В матче с «Селтикс» Паскаль Сиакам набрал 21 очко, сделал 8 подборов и отдал 6 передач.