Рик Карлайл о победе над «Бостоном»: «Сиакам провел одну из своих лучших игр. Символично, что именно он реализовал победный бросок»

Рик Карлайл похвалил дисциплину и терпение Паскаля Сиакама.

«Индиана » выиграла у «Бостона » со счетом 98:96 и продлила свою победную серию до трех матчей. После игры главный тренер «Пэйсерс» Рик Карлайл особо отметил вклад форварда Паскаля Сиакама , который реализовал победный бросок.

«Очень символично, что именно Паскаль владел мячом в последней атаке и реализовал бросок, который в итоге стал победным. Он провел одну из своих лучших игр. Статистика не выглядит впечатляющей, но уровень его дисциплины и терпения… действительно на высшем уровне.

Он олицетворяет универсальность на своей позиции: подбор, защита, ведение мяча, организация атак… второй по значимости игрок с мячом, на которого возложена большая ответственность», – заявил Карлайл на послематчевой пресс-конференции.

В матче с «Селтикс» Паскаль Сиакам набрал 21 очко, сделал 8 подборов и отдал 6 передач.