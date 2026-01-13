0

«Сакраменто» сохраняет интерес к Куминге, «Лейкерс» следят за ситуацией (Джейк Фишер)

«Кингз» не оставляют попыток заполучить Джонатана Кумингу. По информации инсайдера Джейка Фишера, «Сакраменто» по‑прежнему рассматривает возможность приобретения форварда «Голден Стэйт».

В минувшее межсезонье клубы уже обсуждали потенциальный обмен с участием Малика Монка, но «Уорриорз» не заинтересовались его контрактом. Сейчас сделка осложняется тем, что «Кингз» не готовы отдавать пик 1-го раунда. Обе стороны признают: для реализации перехода потребуется привлечь третий клуб.

Интерес других команд пока сходит на нет. Так, «Финикс», по информации инсайдера, больше не претендует на Кумингу. Возможный обмен между «Голден Стэйт» и «Далласом» отложен до межсезонья – из‑за предполагаемого отсутствия Энтони Дэвиса вплоть до дедлайна обменов.

При этом Фишер добавляет, что «Лейкерс» проявляли интерес к Куминге в прошлом межсезонье и продолжает отслеживать ситуацию. Клуб активно ищет универсального форварда до наступления дедлайна обменов.

