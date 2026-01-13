«Партизан» и «Црвена Звезда» подали заявки на получение 10-летней лицензии Евролиги (Mozzart Sport)

«Партизан» и «Црвена Звезда» претендуют на долгосрочное участие в Евролиге. Два белградских клуба подали заявки на получение лицензии «А», гарантирующей участие в турнире на протяжении 10 лет.

На фоне обсуждения возможного выхода НБА на европейский рынок Евролига провела онлайн‑встречу с клубами, где были затронуты ключевые вопросы предстоящего сезона.

По информации издания Mozzart Sport, «Партизан » и «Црвена Звезда » вошли в число претендентов на лицензию «А». Всего заявки подали восемь клубов. Помимо белградских команд, в список вошли: «Виртус », «Дубай», «Монако », «Хапоэль Иерусалим», «Хапоэль Тель‑Авив» и «Валенсия».

Для «Партизана» и «Црвены Звезды» подача заявок – важный шаг к обеспечению долгосрочной стабильности в условиях потенциальных изменений в структуре европейского баскетбола. При этом стоит отметить, что летом прошлого года оба белградских клуба уже подписали трехлетние лицензии на участие в турнире.

«Барселона» подписала новый 10-летний контракт с Евролигой (SDNA)