«Партизан» и «Црвена Звезда» подали заявки на получение 10-летней лицензии Евролиги (Mozzart Sport)
«Партизан» и «Црвена Звезда» претендуют на долгосрочное участие в Евролиге. Два белградских клуба подали заявки на получение лицензии «А», гарантирующей участие в турнире на протяжении 10 лет.
На фоне обсуждения возможного выхода НБА на европейский рынок Евролига провела онлайн‑встречу с клубами, где были затронуты ключевые вопросы предстоящего сезона.
По информации издания Mozzart Sport, «Партизан» и «Црвена Звезда» вошли в число претендентов на лицензию «А». Всего заявки подали восемь клубов. Помимо белградских команд, в список вошли: «Виртус», «Дубай», «Монако», «Хапоэль Иерусалим», «Хапоэль Тель‑Авив» и «Валенсия».
Для «Партизана» и «Црвены Звезды» подача заявок – важный шаг к обеспечению долгосрочной стабильности в условиях потенциальных изменений в структуре европейского баскетбола. При этом стоит отметить, что летом прошлого года оба белградских клуба уже подписали трехлетние лицензии на участие в турнире.
