Зак Лоу расстроен отсутствием прогресса в игре Деандре Эйтона: «Он как был комком глины, так и остался просто комком глины»

Лоу высказал свои мысли об отсутствии прогресса у Эйтона.

Обозреватель и аналитик Зак Лоу раскритиковал центрового «Лейкерс » Деандре Эйтона , который, по мнению Лоу, не улучшил ни один аспект своей игры по сравнению с сезоном новичка.

«Я хочу кое-что сказать об Эйтоне, потому что я говорил вам перед сезоном, что это сработает. Я говорил, что не имею в виду «Доминэйтона», не имею в виду Матч всех звезд, я имею в виду 16 очков и 8 подборов, солидную защиту, завершение атак у кольца.

Он в среднем набирает 14 очков и 8 подборов при 68% попаданий, и я здесь, чтобы сказать вам: хоть это и звучит так, будто он достигает контрольных показателей, которые я отвел под статус «это работает» – это не работает. В защите он недостаточно хорош. В атаке бывает слишком много вечеров, когда он – второстепенный элемент с 8,5 подборами».

Как так произошло, что 19-летний «мастер на все руки, но ни в чем не специалист» теперь стал 27-летним «мастером на все руки, но ни в чем не специалистом»? Он не улучшил ни один аспект своей игры в атаке.

Меня так расстраивает, что этот парень, который выглядел как комок глины, из которого можно слепить что угодно, в атаке так и остался просто комком глины», – подытожил Лоу.

Текущий сезон является самым слабым в карьере Эйтона с точки зрения основных показателей: за 29,2 минуты на паркете он набирает 13,9 очка и 8,5 подбора, но с лучшей точностью бросков с игры (67,9%).