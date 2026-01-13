1

«Барселона» подписала новый 10-летний контракт с Евролигой (SDNA)

Евролига и «Барселона», как сообщается, заключили новое соглашение.

Как сообщает SDNA со ссылкой на Василиса Папатеодору, «Барселона» заключила новое 10-летнее соглашение с Евролигой, закрепив свое место в сильнейшем баскетбольном турнире Европы.

После решения «Барселоны» только «Реал», «Фенербахче» и «Виллербан» остались без окончательно оформленных долгосрочных обязательств.

Ранее «Барселона» уже демонстрировала серьезное намерение остаться в Евролиге после продуктивных встреч между высшим руководством клуба и руководителями турнира.

В последние месяцы в некоторые источники сообщали, что «Барселона» также рассматривала возможность присоединиться к Лиге Европы под эгидой НБА. Клуб рассматривался как одна из наиболее значимых потенциальных франшиз благодаря своему глобальному футбольному бренду и уже существующему присутствию в баскетболе.

У «Барселоны» богатая история в Евролиге: клуб дважды выигрывал титул (в 2003 и 2010 годах) и постоянно выступает на высшем уровне европейского баскетбола.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SDNA
logoЕвролига
logoБарселона
logoФенербахче
logoАСВЕЛ Виллербан
logoРеал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Евролига официально уведомила НБА о возможном судебном иске
12 января, 19:29
«Думают: вот дурак-то в ЦСКА работал». Как отказаться от Дюрэнта и НБА
11 января, 10:40Видео
Саша Везенков стал MVP 21-го тура Евролиги
10 января, 14:10Фото
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
3 минуты назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
13 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
19 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
28 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
58 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
59 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
13 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
46 минут назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50