«Барселона» подписала новый 10-летний контракт с Евролигой (SDNA)

Евролига и «Барселона», как сообщается, заключили новое соглашение.

Как сообщает SDNA со ссылкой на Василиса Папатеодору, «Барселона» заключила новое 10-летнее соглашение с Евролигой, закрепив свое место в сильнейшем баскетбольном турнире Европы.

После решения «Барселоны» только «Реал », «Фенербахче » и «Виллербан » остались без окончательно оформленных долгосрочных обязательств.

Ранее «Барселона » уже демонстрировала серьезное намерение остаться в Евролиге после продуктивных встреч между высшим руководством клуба и руководителями турнира.

В последние месяцы в некоторые источники сообщали, что «Барселона» также рассматривала возможность присоединиться к Лиге Европы под эгидой НБА. Клуб рассматривался как одна из наиболее значимых потенциальных франшиз благодаря своему глобальному футбольному бренду и уже существующему присутствию в баскетболе.

У «Барселоны» богатая история в Евролиге: клуб дважды выигрывал титул (в 2003 и 2010 годах) и постоянно выступает на высшем уровне европейского баскетбола.