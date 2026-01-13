Фото
19

Даниил Касаткин стал игроком «Енисея». Форварда ранее освободили из тюрьмы во Франции

Касаткин присоединился к «Енисею».

Красноярский «Енисей» объявил о подписании контракта с форвардом Даниилом Касаткиным (26 лет, 198 см) сроком до конца сезона-2026/27.

С 2022 по 2025 Касаткин представлял МБА-МАИ. В прошлом сезоне он набирал в среднем 6 очков, 2,7 передачи и 2,1 подбора.

Летом 2025 года баскетболиста задержали во Франции по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки. Американские власти заявили, что экс-игрок сборной России был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Утверждалось, что ее жертвами стали более 900 учреждений в США.

На прошлой неделе Касаткин был освобожден из французской тюрьмы и вернулся в Россию в обмен на француза Лорана Винатье, осужденного в РФ по делу о шпионаже.

После прилета игрока домой представители МБА-МАИ публично выражали заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Изображение: basket-enisey.ru

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт «Енисея»
logoДаниил Касаткин
переходы
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
logoЕнисей
Баскетбол - фото
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Василий Карасев о возвращении Касаткина в состав МБА‑МАИ: «Ему нужно время, чтобы прийти в себя. Как только он будет готов – мы созвонимся»
11 января, 15:01
Андрей Кириленко: «Очень хочется, чтобы Касаткин смог восстановиться и вернуться в баскетбол»
9 января, 07:29
ФСБ обменяла баскетболиста на шпиона
8 января, 22:50
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
3 минуты назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
13 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
19 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
28 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
58 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
59 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
13 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
46 минут назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50