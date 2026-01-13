Даниил Касаткин стал игроком «Енисея». Форварда ранее освободили из тюрьмы во Франции

Касаткин присоединился к «Енисею».

Красноярский «Енисей » объявил о подписании контракта с форвардом Даниилом Касаткиным (26 лет, 198 см) сроком до конца сезона-2026/27.

С 2022 по 2025 Касаткин представлял МБА-МАИ . В прошлом сезоне он набирал в среднем 6 очков, 2,7 передачи и 2,1 подбора.

Летом 2025 года баскетболиста задержали во Франции по запросу США, где его обвиняли в причастности к деятельности хакерской группировки. Американские власти заявили, что экс-игрок сборной России был участником группы, которая использовала программы-вымогатели. Утверждалось, что ее жертвами стали более 900 учреждений в США.

На прошлой неделе Касаткин был освобожден из французской тюрьмы и вернулся в Россию в обмен на француза Лорана Винатье, осужденного в РФ по делу о шпионаже.

После прилета игрока домой представители МБА-МАИ публично выражали заинтересованность в продолжении сотрудничества.

Изображение: basket-enisey.ru