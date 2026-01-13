  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Антон Квитковских, Тимофей Герасимов, Джейлен Адамс и Ален Хаджибегович – среди первых участников Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2026 года
Фото
0

Антон Квитковских, Тимофей Герасимов, Джейлен Адамс и Ален Хаджибегович – среди первых участников Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2026 года

Единая лига ВТБ объявила первых участников Матча всех звезд 2026 года.

Единая лига ВТБ представила имена игроков, которые по результатам голосования болельщиков стали первыми участниками Матча всех звезд текущего года.

«Звезды России»: 

«Звезды Мира»:

  • Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джейлен Адамс («Бетсити Парма») – задняя линия

  • Террелл Картер («Бетсити Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор») – передняя линия

На следующем этапе СМИ и легенды турнира через голосование выберут еще 8 игроков. Затем последние 8 баскетболистов получат wild card от самой Лиги.

Матч всех звезд пройдет 15 февраля на московской «ВТБ Арене».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Единой лиги ВТБ
logoЕдиная лига ВТБ
Патрик Миллер
Антон Квитковских
Ален Хаджибегович
logoУралмаш
logoБЕТСИТИ ПАРМА
Матч всех звезд Единой лиги ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
Глеб Фирсов
logoАвтодор
Тимофей Герасимов
Террелл Картер
Джейлен Адамс 1995
Всеволод Ищенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Передача Льва Свинина на Глеба Фирсова и данк Даниила Коско – в Топ-10 лучших моментов недели Лиги ВТБ
12 января, 13:19Видео
Тримбл, Рыжов, Бингэм, Мартюк и Картер – в символической пятерке недели Единой лиги ВТБ
12 января, 13:08Фото
«Пришло время наигрывать своих людей». Президент «Уралмаша» анонсировал смену курса: ставка на россиян и сокращение числа легионеров
11 января, 19:43
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
3 минуты назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
13 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
19 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
28 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
58 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
59 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
13 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
46 минут назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50