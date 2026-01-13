Антон Квитковских, Тимофей Герасимов, Джейлен Адамс и Ален Хаджибегович – среди первых участников Матча всех звезд Единой Лиги ВТБ 2026 года

Единая лига ВТБ объявила первых участников Матча всех звезд 2026 года.

Единая лига ВТБ представила имена игроков, которые по результатам голосования болельщиков стали первыми участниками Матча всех звезд текущего года.

«Звезды России»:

Тимофей Герасимов («Уралмаш »), Всеволод Ищенко («Локомотив-Кубань ») – задняя линия

Антон Квитковских («Локомотив-Кубань»), Глеб Фирсов («Бетсити Парма») – передняя линия

«Звезды Мира»:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Джейлен Адамс («Бетсити Парма») – задняя линия

Террелл Картер («Бетсити Парма»), Ален Хаджибегович («Автодор») – передняя линия

На следующем этапе СМИ и легенды турнира через голосование выберут еще 8 игроков. Затем последние 8 баскетболистов получат wild card от самой Лиги.

Матч всех звезд пройдет 15 февраля на московской «ВТБ Арене».