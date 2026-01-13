  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Кармело Энтони видит проблему «Лейкерс» в отсутствии нужного ветерана: «Никто не рычит на Луку за его игру в защите»
29

Кармело Энтони видит проблему «Лейкерс» в отсутствии нужного ветерана: «Никто не рычит на Луку за его игру в защите»

Энтони считает, что «Лейкерс» нужен ветеран, способный нарычать на Дончича.

Экс-звезда НБА Кармело Энтони заявил что, кроме Леброна Джеймса, в «Лейкерс» нет игрока, который мог бы призвать Луку Дончича упираться в защите. 

«Вот где нужны такие парни, как Пи Джей (Такер). Вот где нужны такие парни, как Ю Ди (Юдонис Хаслем). Ребята, которые в раздевалке и на скамейке действительно могли бы повлиять на Луку. Кто, кроме Леброна, который не будет этим заниматься, может призвать Луку к ответу на скамейке «Лейкерс»? Никто не рычит на него», – сказал Энтони.

Лука Дончич испытывает трудности в защите, его показатель защитного рейтинга составляет 114,7.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Кармело Энтони
logoЛука Дончич
logoКармело Энтони
logoЛейкерс
logoНБА
