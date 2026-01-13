8

Лука Дончич отыграл матч с повреждением паха и может пропустить встречу с «Атлантой»

Дончича беспокоит проблема с областью паха.

После поражения в сегодняшнем матче против «Сакраменто» защитник «Лейкерс» Лука Дончич рассказал, что не был уверен в своем участии во встрече из-за дискомфорта в области паха.

«На разминке перед игрой я почувствовал, что что-то не так, но постарался разогреться. Завтра посмотрим, в каком состоянии я проснусь», – сказал Дончич.

Во второй половине сегодняшний игры сотрудники медштаба проводили процедуры со словенцем. Несмотря на дискомфорт, Дончич набрал 42 очка, но этого не хватило для победы.

Возможно, он пропустит предстоящую игру с «Атлантой», которая станет для «Лейкерс» второй за два дня.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница репортера Дэйва Макменамина в соцсети X
