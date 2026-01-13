14

«Детройт» не будет перетряхивать состав и сохранит Харриса, Айви и Стюарта (Бретт Сигел)

«Пистонс» не собираются проводить громкие обмены.

Несмотря на слухи о готовности команды к немедленному усилению перед трэйд-дедлайном, источники в лиге сообщили Бретту Сигелу из ClutchPoints, что «Пистонс» не намерены встряхивать свой состав.

Команда планирует сохранить своих основных игроков, включая Тобайаса Харриса, Джейдена Айви и Айзейю Стюарта.

Харрис выделяется в этом обсуждении – ему 33 года, он пропускает матчи из-за растяжения мышцы бедра, и его контракт на 26,6 миллиона долларов истекает в конце сезона.

Тем не менее, «Детройт» ценит его лидерские качества как ветерана и вклад на площадке в борьбе за попадание в плей-офф.

Под руководством президента по баскетбольным операциям Траджана Лэнгдона «Пистонс» придерживаются осторожного подхода, отдавая предпочтение стабильности, а не сиюминутным ярким приобретениям. Эта стратегия вряд ли изменится, если только не представится идеальная возможность.

Если команда все же рассмотрит вариант с крупной сделкой, то одним из игроков, за которым стоит наблюдать, является Трей Мерфи. Лэнгдон, который ранее работал в «Новом Орлеане», хорошо знаком с игрой защитника.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ClutchPoints
logoДетройт
logoАйзейя Стюарт
logoДжейден Айви
logoНБА
logoТобайас Харрис
logoТраджан Лэнгдон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Кейда Каннингема будет именная модель Nike. А чем он заслужил?
12 января, 13:15
10 игроков НБА, которые фолят чаще всех
9 января, 20:25
Джейлен Дюрен пропустит одну неделю, а Тобайас Харрис выбыл на две
4 января, 11:56
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
3 минуты назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
13 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
19 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
28 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
58 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
59 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
13 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
46 минут назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50