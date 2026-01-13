«Детройт» не будет перетряхивать состав и сохранит Харриса, Айви и Стюарта (Бретт Сигел)

«Пистонс» не собираются проводить громкие обмены.

Несмотря на слухи о готовности команды к немедленному усилению перед трэйд-дедлайном, источники в лиге сообщили Бретту Сигелу из ClutchPoints, что «Пистонс» не намерены встряхивать свой состав.

Команда планирует сохранить своих основных игроков, включая Тобайаса Харриса , Джейдена Айви и Айзейю Стюарта.

Харрис выделяется в этом обсуждении – ему 33 года, он пропускает матчи из-за растяжения мышцы бедра, и его контракт на 26,6 миллиона долларов истекает в конце сезона.

Тем не менее, «Детройт » ценит его лидерские качества как ветерана и вклад на площадке в борьбе за попадание в плей-офф.

Под руководством президента по баскетбольным операциям Траджана Лэнгдона «Пистонс» придерживаются осторожного подхода, отдавая предпочтение стабильности, а не сиюминутным ярким приобретениям. Эта стратегия вряд ли изменится, если только не представится идеальная возможность.

Если команда все же рассмотрит вариант с крупной сделкой, то одним из игроков, за которым стоит наблюдать, является Трей Мерфи. Лэнгдон, который ранее работал в «Новом Орлеане», хорошо знаком с игрой защитника.