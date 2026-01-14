0

Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»

13 января в чемпионате Франции прошли три матча.

«Париж» уверенно обыграл «Страсбур», «Виллербан» взял верх над «Булазаком».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 13-2, Нантер – 11-4, Париж – 11-4, Страсбур – 10-5, Бурк – 10-5, Ле-Ман – 10-5, Виллербан – 10-5, Элан Шалон – 8-7, Шоле – 8-7, Нанси – 6-9, Дижон – 6-9, Булазак – 5-10, Лимож – 5-10,  Гравлин-Дюнкерк – 3-12, Сен-Кантен – 3-12, Ле-Портель – 1-14. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
