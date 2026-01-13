Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
Сегодня прошли четыре матча регулярного сезона Еврокубка.
«Манреса» справилась с «Бахчешехиром» в гостях, «Цедевита-Олимпия» не оставила шансов «Нептунасу».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Хапоэль Иерусалим Израиль – 11-2, Бахчешехир Турция – 9-5, Цедевита-Олимпия Словения – 9-5, Клуж Румыния – 8-6, Манреса Испания – 8-6, Венеция Италия – 7-6, Арис Греция – 6-7, Нептунас Литва – 6-8, Шленск Польша – 4-9, Гамбург Германия – 0-14.
Группа B
Положение команд: Бурк Франция – 11-2, Бешикташ Турция – 9-4, Будучность Черногория – 8-5, Тюрк Телеком Турция – 8-5, Тренто Италия – 8-6, Хемниц Германия – 7-6, Лондон Лайонс Великобритания – 5-8, Ульм Германия – 5-8, Литкабелис Литва – 3-10, Паниониос Греция – 2-12.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
