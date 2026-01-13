0

Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.

Курское «Динамо» одержало разгромную выездную победу над «Самарой».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Самара – Динамо Курск – 70:96 (15:26, 16:25, 15:14, 24:31)

САМАРА: Полуянова (14 + 9 подборов), Щербакова (14 + 8 подборов), Федоренкова (11), Новикова (10 + 5 подборов).

ДИНАМО К: Фролкина (21 + 4 передачи), Сазонова (16), Эльберг (11).

13 января. 15.00

Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 15-2, Ника – 12-4, Надежда – 12-5, МБА – 10-7, Спарта энд К – 9-8, Динамо Москва – 8-9, Енисей – 5-12, Динамо Новосибирск – 4-13, Энергия 3-12, Нефтяник – 3-13, Самара – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
чемпионат России жен
результаты
Самара жен
logoДинамо Курск жен
