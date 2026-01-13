Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской Премьер-лиги прошел один матч.
Курское «Динамо» одержало разгромную выездную победу над «Самарой».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Самара – Динамо Курск – 70:96 (15:26, 16:25, 15:14, 24:31)
САМАРА: Полуянова (14 + 9 подборов), Щербакова (14 + 8 подборов), Федоренкова (11), Новикова (10 + 5 подборов).
ДИНАМО К: Фролкина (21 + 4 передачи), Сазонова (16), Эльберг (11).
13 января. 15.00
Положение команд: УГМК – 17-0, Динамо Курск – 15-2, Ника – 12-4, Надежда – 12-5, МБА – 10-7, Спарта энд К – 9-8, Динамо Москва – 8-9, Енисей – 5-12, Динамо Новосибирск – 4-13, Энергия 3-12, Нефтяник – 3-13, Самара – 2-15.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
