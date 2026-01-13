13

Единая лига ВТБ. ЦСКА одержал разгромную победу над «Самарой»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.

ЦСКА одержал разгромную победу над «Самарой», выиграв с преимуществом в 45 очков.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 18-2, Зенит – 13-6, Бетсити Парма – 14-7, Локомотив-Кубань – 13-8, МБА-МАИ – 10-9, Енисей – 8-12, Уралмаш – 7-13, Пари Нижний Новгород – 5-15, Автодор – 4-18, Самара – 1-19.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
