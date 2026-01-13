8

Джей Джей Редик после поражения от «Сакраменто»: «Мы буквально не можем попасть»

Редик после поражения от «Сакраменто»: Мы буквально не можем забить.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик считает, что причина поражения команды в матче против «Сакраменто» (112:124) кроется в плохой реализации бросков.

«Мы буквально не можем попасть. Мы, как и они, – одна из худших бросающих команд лиги. У нас сегодня было 50 потенциальных результативных передач, но мы реализовали только 21. Ожидаемый счет: «+24» в нашу пользу.

Это уже давно стало нашей темой. Видимо, нужно просто продолжать бросать. Создаваемыми нами возможностями для броска я доволен. Если ты полностью открыт, то нужно бросать», – сказал Редик.

Сегодня «Лейкерс» реализовали лишь 22% трехочковых (8 из 36). Лидеры команды Лука Дончич и Леброн Джеймс попали 2 дальних броска на двоих (из 14).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джей Джей Редика
