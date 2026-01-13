Кавай Ленард и Джеймс Харден набрали 67 очков на двоих

Харден и Ленард помогли «Клипперс» обыграть «Шарлотт», набрав 67 очков.

Лидеры «Клипперс» Кавай Ленард и Джеймс Харден привели свою команду к победе над «Шарлотт » (117:109), набрав 67 очков на двоих.

Ленард отметился 35 очками (20 из них в третьей четверти), забив 11 из 19 бросков с игры, 5 из 9 трехочковых и 8 из 9 штрафных.

Харден записал на свой счет 32 очка и обошел Шакила О′Нила в списке лучших бомбардиров за историю НБА , реализовав 11 из 28 с игры, 3 из 11 из-за дуги и 7 из 8 штрафных.

«Клипперс » выиграли 10-й из последних 12 матчей и занимают 11-е место в Западной конференции с результатом 16-23.