  Рич Пал поддержал Харрисона в обмене Дончича: «У этой истории есть потенциал, но иногда вам просто не везет с травмами»
Рич Пол поддержал Харрисона в обмене Дончича: «У этой истории есть потенциал, но иногда вам просто не везет с травмами»

Агент Леброна прокомментировал скандальный обмен Дончича.

Агент Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что понимает замысел бывшего генменеджера «Мэверикс» Нико Харрисона, который неожиданно для всех обменял Луку Дончича на Энтони Дэвиса.

«Как мне кажется, Нико рассуждал примерно так: «В дуэте Кайри – Дэвис каждый может приносить команде очки. Но Эй Ди дает команде еще и оборонительные навыки». И в конечном итоге, именно это приносит чемпионские титулы. Просто он так и не получил возможности увидеть, как все это работает вместе.

В первой игре все эти ребята выглядели невероятно. Но иногда вам просто не везет с травмами. И теперь «Далласу» предстоит решать сложный вопрос. Перестроиться и сделать ставку на молодых игроков? Или дать себе шанс увидеть, как все восстановятся и что из этого может получиться? Потому что в потенциале может выйти очень здорово», – считает Пол.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Courtside
