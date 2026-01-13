Рич Пол поддержал Харрисона в обмене Дончича: «У этой истории есть потенциал, но иногда вам просто не везет с травмами»

Агент Леброна прокомментировал скандальный обмен Дончича.

Агент Леброна Джеймса Рич Пол заявил, что понимает замысел бывшего генменеджера «Мэверикс» Нико Харрисона, который неожиданно для всех обменял Луку Дончича на Энтони Дэвиса .

«Как мне кажется, Нико рассуждал примерно так: «В дуэте Кайри – Дэвис каждый может приносить команде очки. Но Эй Ди дает команде еще и оборонительные навыки». И в конечном итоге, именно это приносит чемпионские титулы. Просто он так и не получил возможности увидеть, как все это работает вместе.

В первой игре все эти ребята выглядели невероятно. Но иногда вам просто не везет с травмами. И теперь «Далласу » предстоит решать сложный вопрос. Перестроиться и сделать ставку на молодых игроков? Или дать себе шанс увидеть, как все восстановятся и что из этого может получиться? Потому что в потенциале может выйти очень здорово», – считает Пол.