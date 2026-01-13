Лука Дончич набрал 42 очка в проигранном матче против «Сакраменто»

42 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в игре с «Сакраменто».

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич провел свой седьмой 40-очковый матч сезона во встрече с «Сакраменто ».

На счету словенца 42 очка при 16 из 25 с игры, 2 из 9 трехочковых и 8 из 8 штрафных. Также в его активе 7 подборов, 8 передач и 4 перехвата.

Команды провели примерно равную первую половину, но на старте второй «Кингс» удался рывок 19:6. «Озерники» сократили отставание до «-7» в начале четвертой четверти, но защитник «Сакраменто» Малик Монк , на счету которого 7 точных трехочковых, помог своей команде вновь оторваться.

«Лейкерс » проиграли третий матч подряд (112:124) и занимают пятое место в Западной конференции с результатом 23-14.