Лука Дончич набрал 42 очка в проигранном матче против «Сакраменто»
42 очка Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в игре с «Сакраменто».
Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич провел свой седьмой 40-очковый матч сезона во встрече с «Сакраменто».
На счету словенца 42 очка при 16 из 25 с игры, 2 из 9 трехочковых и 8 из 8 штрафных. Также в его активе 7 подборов, 8 передач и 4 перехвата.
Команды провели примерно равную первую половину, но на старте второй «Кингс» удался рывок 19:6. «Озерники» сократили отставание до «-7» в начале четвертой четверти, но защитник «Сакраменто» Малик Монк, на счету которого 7 точных трехочковых, помог своей команде вновь оторваться.
«Лейкерс» проиграли третий матч подряд (112:124) и занимают пятое место в Западной конференции с результатом 23-14.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости