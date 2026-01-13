Леброн Джеймс потрогал арбитра за живот, считая, что Зак Лавин нарушил правила

Джеймс начал спорить с рефери и дотронулся до его живота.

В одном из эпизодов матча против «Сакраменто » форвард «Лейкерс Леброн Джеймс забил в быстрой атаке и тут же начал требовать от арбитра 2+1, считая, что защитник «Кингс» Зак Лавин нарушил на нем правила. В процессе Джеймс дотронулся до живота судьи, но не получил за это технического замечания.

Встреча закончилась поражением «Лос-Анджелеса» со счетом 112:124. На счету Джеймса 22 очка (8 из 17 с игры, 0 из 5 из-за дуги, 6 из 6 с линии).