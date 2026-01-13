0

Расселл Уэстбрук после победы над «Лейкерс»: «Мне нравится обыгрывать бывшие команды»

Уэстбрук сделал важное признание после игры с «Лейкерс».

Защитник «Кингз» Расселл Уэстбрук после победы над «Лейкерс» (124:112) не стал скрывать, что ему доставил особое удовольствие успех во встрече с одной из бывших команд.

Считается, что Уэстбрука сделали козлом отпущения во время неудачного сезона «озерников», также он не прижился в коллективе Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.

«Не скажу, что у меня в таких матчах какой-то особый настрой, я в каждой встрече выкладываюсь на полную. Но да, мне нравится обыгрывать бывшие команды. По разным причинам.

Сегодня были «Лейкерс», ранее «Хьюстон». Конечно, мне было приятно», – признался Уэстбрук.

В понедельник на счету Уэстбрука 22 очка, 5 подборов и 7 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BrickCenter
