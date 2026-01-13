Джефф Тиг о Бэме Адебайо: «Хороший дополняющий игрок, но не звезда»

Джефф Тиг оценил уровень Бэма Адебайо.

Бывший игрок НБА Джефф Тиг произнес спорные слова о центровом «Хит» Бэме Адебайо.

«Бэм не из тех, кто рвет соперников, он просто хороший игрок. Не могу назвать его звездой. Он хороший игрок второго плана, дополняющий игрок. Конечно же, это все еще весьма качественный баскетболист, который претендент на поездку на Матч всех звезд.

Если бы «Хит» заполучили Джа Морэнта, кого-нибудь нового, кто смог бы разыгрывать пик-н-роллы вместе с ним, Бэм показал бы себя с лучшей стороны. Сейчас рядом с ним нет полноценного первого номера, чистого разыгрывающего», – считает экс-игрок «Атланты».

В нынешнем сезоне 28-летний Адебайо набирает 16,4 очка, 9,7 подбора и 0,8 блок-шота в среднем за игру.