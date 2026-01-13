Руди Гобер потеряет более 200000 долларов из-за дисквалификации
Гобер не получит 200000 долларов за пропущенный из-за дисквалификации матч.
Вчера центровой «Миннесоты» Руди Гобер грубо нарушил правила на центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме.
За это Гобер получил неспортивный фол первой степени и заработал свой 6-й балл неспортивных фолов, что означает автоматическую дисквалификацию на 1 игру.
Как сообщает Бобби Маркс, этот пропущенный матч будет стоить Гоберу 201149 долларов удержанной зарплаты.
В текущем сезоне центровой продолжает быть краеугольным камнем обороны «Вулвс», набирая в среднем 11 очков, 11,4 подбора и 1,7 блок-шота.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
