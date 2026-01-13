Брендан Хэйвуд об обмене Трэя Янга: «Уизардс» обокрали «Хоукс» средь дела дня»
Чемпион НБА раскритиковал «Атланту» за обмен главной звезды .
Бывший игрок НБА Брэндан Хэйвуд прокомментировал обмен Трэя Янга из «Атланты» в «Вашингтон».
«Атланта» сработала на «двойку» в этом трейде. Янг – шикарный плеймейкер. «Уизардс» обокрали «Хоукс» средь бела дня.
Мне нравится Си Джей Макколлум, но ему 34 года. А вместе с ним идет только Кори Кисперт?
Больше всего меня удивило, что они не получили ни выбора на драфте, ни молодого игрока.
На месте «Атланты» я бы старался выменять Баба Кэррингтона или одного из этих молодых игроков, Трея Джонсона, например. «Вашингтон» согласился бы», – считает чемпион НБА в составе «Мэверикс».
