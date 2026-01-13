Донован Митчелл: Кейонте Джордж заслуживает попасть на Матч всех звезд.

Даже покинув команду, Донован Митчелл по-прежнему сохраняет теплые чувства к «Юте». В частности, ему нравится то, что он видит в восходящей молодой звезде своей бывшей команды.

После домашнего поражения «Кэвальерс» от «Джаз» со счетом 112:123 Митчелл похвалил Джордж за выдающуюся игру, которая привела его команду к победе.

«Я хочу отметить «Джаз». Они вышли и переиграли нас. Все началось с Кейонте Джорджа , который заслуживает попасть на Матч всех звезд. Молодой парень, которого я знаю лично, и я в восторге от его прогресса по сравнению с прошлым годом», – сказал Митчелл.

Сегодня Джордж провел выдающийся матч, набрав 32 очка (8 из 16 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 12 из 12 штрафных), 5 подборов и 9 передач.

23-летний игрок проводит лучший сезон карьеры со средними показателями в 23,8 очка, 6,9 передачи и 4,2 подбора за 38 матчей.