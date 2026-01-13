«Хорнетс» намерены сохранить Ламело Болла до конца сезона, а затем обсудить его будущее

Будущее Ламело Болла может решиться через несколько месяцев.

«Хорнетс» намерены сохранить лидера команды последних лет Ламело Болла до конца сезона-2025/26.

Как сообщает инсайдер Clutch Points Бретт Сигел, уже после этого руководство клуба собирается обсудить дальнейшие планы в отношении 24-летнего разыгрывающего.

В текущем регулярном чемпионате показатели Болла снизились до 19,9 очка, 5,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за игру. Это происходит на фоне того, что новичок Кон Книппел становится все более заметной фигурой в атаке команды.

Также у Болла не складываются отношения с главным тренером «Шарлотт» Чарльзом Ли.