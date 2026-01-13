«Хорнетс» намерены сохранить Ламело Болла до конца сезона, а затем обсудить его будущее
Будущее Ламело Болла может решиться через несколько месяцев.
«Хорнетс» намерены сохранить лидера команды последних лет Ламело Болла до конца сезона-2025/26.
Как сообщает инсайдер Clutch Points Бретт Сигел, уже после этого руководство клуба собирается обсудить дальнейшие планы в отношении 24-летнего разыгрывающего.
В текущем регулярном чемпионате показатели Болла снизились до 19,9 очка, 5,0 подбора и 7,8 передачи в среднем за игру. Это происходит на фоне того, что новичок Кон Книппел становится все более заметной фигурой в атаке команды.
Также у Болла не складываются отношения с главным тренером «Шарлотт» Чарльзом Ли.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости