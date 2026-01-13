«Мемфис» может обменять Джарена Джексона (Келли Айко)

«Мистер замок» НБА 2023 года может сменить команду.

Управленцы НБА «все больше начинают думать», что «Мемфис» может обменять «большого» Джарена Джексона перед дедлайном 5 февраля. Об этом сообщает инсайдер Yahoo! Sports Келли Айко.

Считается, что «Гризлис» готовятся к расставанию с лидером команды Джа Морэнтом. Обмен лучшего специалиста по игре в защите 2023 года может стать частью этой перестройки.

Джексон проводит второй сезон по 5-летнему контракту на 240 миллионов долларов. В среднем он набирает 18,5 очка, 5,6 подбора и 1,5 блок-шота за игру в текущем регулярном чемпионате.