Рич Пол предложил «Лейкерс» выменять Джарена Джексона, отдав взамен Остина Ривза

Рич Пол рассказал, как сделать «Лейкерс» снова великими .

Агент Леброна Джеймса Рич Пол считает, что «Лейкерс» следует выменять «большого» «Гризлис» Джарена Джексона, отдав взамен Остина Ривза по сайн-энд-трейду.

«Если бы я был на месте «Лейкерс», то, вероятно, рассматривал «Мемфис» в качестве потенциального партнера по обмену Джарена Джексона-младшего.

Если вы строите команду вокруг Луки, вам нужен этот элемент для постройки фундамента, а сам Джарен не хочет быть частью перестройки в «Мемфисе».

Конечно, это болезненный момент, потому что Остина любят. Он андердог. Но суть такова, что вам надо делать то, что лучше для вашей команды, и то, что лучше для самого Ривза. А ведь он заслуживает того, чтобы ему заплатили. И он мне нравится, конечно, как игрок «Лейкерс».

«Мемфис» определенно заплатил бы Остину. Он стал бы их самым результативным игроком и главным созидателем», – считает Пол.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoЛейкерс
logoДжарен Джексон-младший
logoНБА
logoМемфис
logoЛеброн Джеймс
logoОстин Ривз
Рич Пол
