Рич Пол предложил «Лейкерс» выменять Джарена Джексона, отдав взамен Остина Ривза
Агент Леброна Джеймса Рич Пол считает, что «Лейкерс» следует выменять «большого» «Гризлис» Джарена Джексона, отдав взамен Остина Ривза по сайн-энд-трейду.
«Если бы я был на месте «Лейкерс», то, вероятно, рассматривал «Мемфис» в качестве потенциального партнера по обмену Джарена Джексона-младшего.
Если вы строите команду вокруг Луки, вам нужен этот элемент для постройки фундамента, а сам Джарен не хочет быть частью перестройки в «Мемфисе».
Конечно, это болезненный момент, потому что Остина любят. Он андердог. Но суть такова, что вам надо делать то, что лучше для вашей команды, и то, что лучше для самого Ривза. А ведь он заслуживает того, чтобы ему заплатили. И он мне нравится, конечно, как игрок «Лейкерс».
«Мемфис» определенно заплатил бы Остину. Он стал бы их самым результативным игроком и главным созидателем», – считает Пол.