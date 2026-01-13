Харден обошел О’Нила и поднялся на 9-е место в истории НБА по набранным очкам

Харден поднялся на строчку в выше в списке самых результативных НБА.

Защитник «Клипперс » Джеймс Харден в понедельник обошел легендарного центрового Шакила О’Нила по набранным очкам в НБА .

По ходу встречи с «Хорнетс» Харден добрался до отметки в 28 597 очков и поднялся на общее 9-е место в истории лиги.