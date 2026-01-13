6

Харден обошел О’Нила и поднялся на 9-е место в истории НБА по набранным очкам

Харден поднялся на строчку в выше в списке самых результативных НБА.

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден в понедельник обошел легендарного центрового Шакила О’Нила по набранным очкам в НБА.

По ходу встречи с «Хорнетс» Харден добрался до отметки в 28 597 очков и поднялся на общее 9-е место в истории лиги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
рейтинги
logoШакил О′Нил
logoНБА
logoДжеймс Харден
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Дёмин делал уроки под матчи Джеймса Хардена: «Слежу за его игрой с детства»
11 января, 04:29Фото
Кто в НБА играет больше всех
4 января, 17:27
Гилджес-Александер включил Пола Джорджа в Топ-4 лучших игроков в истории «Тандер»
4 января, 07:05
Тайрон Лю: «Мы могли сдаться, но выросли всей командой и поняли, что должны делать»
31 декабря 2025, 11:55
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
1 минуту назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
11 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
17 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
26 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
56 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
57 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
11 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
44 минуты назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50