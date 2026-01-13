Харден обошел О’Нила и поднялся на 9-е место в истории НБА по набранным очкам
Харден поднялся на строчку в выше в списке самых результативных НБА.
Защитник «Клипперс» Джеймс Харден в понедельник обошел легендарного центрового Шакила О’Нила по набранным очкам в НБА.
По ходу встречи с «Хорнетс» Харден добрался до отметки в 28 597 очков и поднялся на общее 9-е место в истории лиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости