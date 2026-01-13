«Неправильный заслон». Джо Маззулла ответил на все вопросы журналистов одной и той же фразой

Мазулла провел немногословную пресс-конференцию, повторяя «неправильный заслон».

На пресс-конференции после проигранного матча с «Индианой» главный тренер «Бостона » Джо Маззулла 6 раз повторил фразу «неправильный заслон», отсылаясь к моменту, когда форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам забил свой победный флоатер.