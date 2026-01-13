Видео
10

«Неправильный заслон». Джо Маззулла ответил на все вопросы журналистов одной и той же фразой

Мазулла провел немногословную пресс-конференцию, повторяя «неправильный заслон».

На пресс-конференции после проигранного матча с «Индианой» главный тренер «Бостона» Джо Маззулла 6 раз повторил фразу «неправильный заслон», отсылаясь к моменту, когда форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам забил свой победный флоатер.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джо Маззуллы
logoБостон
logoБаскетбол - видео
logoНБА
logoДжо Маззулла
logoИндиана
logoПаскаль Сиакам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Паскаль Сиакам забил победный флоатер в игре против «Бостона», «Индиана» выиграла третий матч подряд
13 января, 04:49Видео
Джейлен Браун оштрафован НБА на 35 тысяч долларов за критику судейства
13 января, 04:16
Журналист SI Крис Мэнникс: «Джейсон Тейтум приложит максимум усилий, чтобы вернуться в феврале‑марте»
11 января, 14:01
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
54 секунды назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
10 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
16 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
25 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
55 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
56 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
10 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
43 минуты назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50