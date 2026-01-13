  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Морэнт выложил загадочный пост на фоне слухов об обмене: «Когда дым рассеется, рядом останутся только те, кто любят тебя»
11

Морэнт выложил загадочный пост на фоне слухов об обмене: «Когда дым рассеется, рядом останутся только те, кто любят тебя»

Морэнт оставил в соцсетях вирусное сообщение.

В то время как слухи и спекуляции о будущем Джа Морэнта в «Мемфисе» продолжают циркулировать, защитник выложил в соцсетях загадочный пост.

«Когда дым рассеется, рядом останутся только те, кто любят тебя», – написал Морэнт.

На фоне сложного для обеих сторон сезона стало известно, что «Гриззлис» готовы рассматривать предложения по Морэнту от других команд.

В текущем сезоне из-за травм звездный защитник сыграл всего 18 матчей. Кроме того, у него худший сезон в карьере по атакующим показателям: в среднем он набирает 19 очков при 40,1% реализации бросков.

Отношения Морэнта с главным тренером Туомасом Иисало стали напряженными после их конфликта в начале сезона, что побудило клуб отстранить 27-летнего игрока на один матч за поведение, наносящее ущерб команде.

Ранее сообщалось, что многие клубы следят за ситуацией с Морэнтом, включая «Майами», «Милуоки» и «Торонто».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Джа Морэнта
logoДжа Морэнт
logoМемфис
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Что ж, удачи с этим». Тим Макмэн считает, что пакет активов, который удастся получить за Джа Морэнта, будет скромнее того, что отдали за Трэя Янга
12 января, 18:48
Марк Стейн: «Гриззлис» рассчитывают получить минимум один пик первого раунда в случае обмена Морэнта»
12 января, 17:46
Журналист SI Крис Мэнникс: «За Джа Морэнта предложат примерно такой же пакет активов, как за Трэя Янга»
11 января, 20:36
Главные новости
Прешес Ачиува: «Я уже один из лучших по защите в лиге, могу закрывать всех, от разыгрывающих до центровых»
47 секунд назад
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
10 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
16 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
25 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
55 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
56 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
10 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
43 минуты назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50