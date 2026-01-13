Морэнт выложил загадочный пост на фоне слухов об обмене: «Когда дым рассеется, рядом останутся только те, кто любят тебя»

Морэнт оставил в соцсетях вирусное сообщение.

В то время как слухи и спекуляции о будущем Джа Морэнта в «Мемфисе » продолжают циркулировать, защитник выложил в соцсетях загадочный пост.

«Когда дым рассеется, рядом останутся только те, кто любят тебя», – написал Морэнт.

На фоне сложного для обеих сторон сезона стало известно, что «Гриззлис» готовы рассматривать предложения по Морэнту от других команд.

В текущем сезоне из-за травм звездный защитник сыграл всего 18 матчей. Кроме того, у него худший сезон в карьере по атакующим показателям: в среднем он набирает 19 очков при 40,1% реализации бросков.

Отношения Морэнта с главным тренером Туомасом Иисало стали напряженными после их конфликта в начале сезона, что побудило клуб отстранить 27-летнего игрока на один матч за поведение, наносящее ущерб команде.

Ранее сообщалось, что многие клубы следят за ситуацией с Морэнтом, включая «Майами», «Милуоки» и «Торонто».