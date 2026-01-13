  • Спортс
Купер Флэгг стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 25+ очков, 5+ подборов и 5+ передач без потерь

Флэгг помог «Мэверикс» обыграть «Нетс», набрав 27 очков.

Новичок «Далласа» Купер Флэгг стал самым результативным игроком своей команды в победном матче против «Бруклина» (113:105).

19-летний форвард реализовал 10 из 17 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 5 из 6 штрафных. Также в его активе 5 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот за 35 минут на паркете.

Флэгг стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 25+ очков, 5+ подборов и 5+ передач без потерь.

«Мэверикс» одержали 3 победы в последних 5 матчах и занимают 12-е место в Западной конференции.

