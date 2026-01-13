Джейлен Уильямс поддержал брата Коди с его худшим «+/-» в истории: «Бесполезная статистика»
Джейлен Уильямс поддержал брата Коди из «Юты».
Легкий форвард «Юты» Коди Уильямс на прошлой неделе закончил матч против «Шарлотт» (95:150) с худшим «+/-» в истории НБА. Показатель 21-летнего баскетболиста составил «-60».
Брат Коди Джейлен Уильямс из «Оклахомы» выразил ему поддержку, написав комментарий под соответствующим постом.
«Играл-то он хорошо… Хочу напомнить, у меня был показатель «-40» и я выиграл в финале. Плюс-минус – бесполезная статистика», – считает Джейлен Уильямс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
