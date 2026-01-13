3

Джейлен Уильямс поддержал брата Коди с его худшим «+/-» в истории: «Бесполезная статистика»

Джейлен Уильямс поддержал брата Коди из «Юты».

Легкий форвард «Юты» Коди Уильямс на прошлой неделе закончил матч против «Шарлотт» (95:150) с худшим «+/-» в истории НБА. Показатель 21-летнего баскетболиста составил «-60».

Брат Коди Джейлен Уильямс из «Оклахомы» выразил ему поддержку, написав комментарий под соответствующим постом.

«Играл-то он хорошо… Хочу напомнить, у меня был показатель «-40» и я выиграл в финале. Плюс-минус – бесполезная статистика», – считает Джейлен Уильямс.

Худший плюс/минус в истории НБА: «-60». Как?!

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Legion Hoops
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoКоди Уильямс
logoДжейлен Уильямс
logoЮта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джейлен Уильямс: «Я считал себя своим главным критиком. Но, похоже, это Twitter»
12 января, 20:13
Худший плюс/минус в истории НБА: «-60». Как?!
11 января, 21:10
Коди Уильямс из «Юты» закончил матч с худшим «+/-» в истории НБА («-60»)
11 января, 07:09
Марк Дэйгнолт: «Джейлену Уильямсу приходится полагаться на элементы игры, которые не требуют полного диапазона движений правого запястья»
10 января, 19:55
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
10 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
16 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
25 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
55 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
56 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Миннесотой», «Бруклин» Егора Дёмина примет «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
10 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
43 минуты назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50