Джейлен Уильямс поддержал брата Коди с его худшим «+/-» в истории: «Бесполезная статистика»

Джейлен Уильямс поддержал брата Коди из «Юты».

Легкий форвард «Юты» Коди Уильямс на прошлой неделе закончил матч против «Шарлотт» (95:150) с худшим «+/-» в истории НБА. Показатель 21-летнего баскетболиста составил «-60».

Брат Коди Джейлен Уильямс из «Оклахомы» выразил ему поддержку, написав комментарий под соответствующим постом.

«Играл-то он хорошо… Хочу напомнить, у меня был показатель «-40» и я выиграл в финале. Плюс-минус – бесполезная статистика», – считает Джейлен Уильямс.

