  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Паскаль Сиакам забил победный флоатер в игре против «Бостона», «Индиана» выиграла третий матч подряд
Видео
2

Паскаль Сиакам забил победный флоатер в игре против «Бостона», «Индиана» выиграла третий матч подряд

Сиакам принес «Пэйсерс» победу над «Селтикс».

Звездный форвард «Индианы» Паскаль Сиакам стал главным героем матча против «Бостона», забив победный флоатер за 6,1 секунды до конца.

По итогам встречи на счету Сиакама 21 очко (10 из 15 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 1 из 2 с линии), 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

У «Селтикс» был шанс спастись в последней атаке, но дальний бросок Деррика Уайта не достиг цели.

«Пэйсерс», занимающие последнее место Востока, одержали уже третью победу подряд – 98:96.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
logoИндиана
logoБостон
logoПаскаль Сиакам
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джей Хафф воткнул шикарный реверс-данк в матче с «Селтикс»
13 января, 04:34Видео
Тайриз Халибертон – человек года: делал немыслимое в плей-офф, вызвал слезы в финале
11 января, 06:15
Рик Карлайл одержал 1000-ю победу в регулярных сезонах в качестве тренера
9 января, 05:19Фото
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
10 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
16 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
25 минут назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
55 минут назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
56 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Миннесотой», «Бруклин» Егора Дёмина примет «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
10 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
43 минуты назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50