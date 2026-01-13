Паскаль Сиакам забил победный флоатер в игре против «Бостона», «Индиана» выиграла третий матч подряд

Сиакам принес «Пэйсерс» победу над «Селтикс».

Звездный форвард «Индианы» Паскаль Сиакам стал главным героем матча против «Бостона », забив победный флоатер за 6,1 секунды до конца.

По итогам встречи на счету Сиакама 21 очко (10 из 15 с игры, 0 из 1 из-за дуги, 1 из 2 с линии), 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот.

У «Селтикс» был шанс спастись в последней атаке, но дальний бросок Деррика Уайта не достиг цели.

«Пэйсерс», занимающие последнее место Востока, одержали уже третью победу подряд – 98:96.