Кайл Лаури удостоился стоячей овации в Торонто

Торонто тепло принял Лаури.

Сегодня «Рэпторс» принимали «Сиксерс» в матче, который может стать последним для защитника Кайла Лаури на домашней арене «Торонто ». Болельщики приняли 39-летнего ветерана стоячей овацией.

Лаури – легенда канадского клуба, за который он провел 9 лет и 601 игру в регулярных чемпионатах. В 2019 году защитник стал одним из ключевых игроков чемпионского похода «Торонто», принесшего клубу его первый и на данный момент единственный титул.

Шестикратный участник Матча всех звезд проводит свой 20-й и, возможно, последний сезон в НБА.