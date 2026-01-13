Отложенный матч «Чикаго» – «Майами» состоится 29 января. Командам предстоят серии из четырех игр за пять дней
НБА определилась с новой датой отложенного матча в Чикаго .
В конце января «Чикаго» и «Майами» вынуждены будут провести серию из четырех игр за пять дней, чтобы компенсировать проблему со скользкой площадкой, из-за которой была отложена запланированная на прошлой неделе встреча между клубами.
Также «Буллс» и «Хит» проведут друг против друга три игры подряд.
В понедельник НБА объявила, что запланированная изначально на четверг встреча «Чикаго» – «Майами» теперь состоится 29 января. «Буллс» должны были посетить Майами 30 января и 1 февраля; эти игры теперь состоятся 31 января и 1 февраля.
«Чикаго» сыграет в гостях у «Индианы» 28 января. «Майами» в этот день примет «Орландо».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
