  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Отложенный матч «Чикаго» – «Майами» состоится 29 января. Командам предстоят серии из четырех игр за пять дней
2

Отложенный матч «Чикаго» – «Майами» состоится 29 января. Командам предстоят серии из четырех игр за пять дней

НБА определилась с новой датой отложенного матча в Чикаго .

В конце января «Чикаго» и «Майами» вынуждены будут провести серию из четырех игр за пять дней, чтобы компенсировать проблему со скользкой площадкой, из-за которой была отложена запланированная на прошлой неделе встреча между клубами.

Также «Буллс» и «Хит» проведут друг против друга три игры подряд.

В понедельник НБА объявила, что запланированная изначально на четверг встреча «Чикаго» – «Майами» теперь состоится 29 января. «Буллс» должны были посетить Майами 30 января и 1 февраля; эти игры теперь состоятся 31 января и 1 февраля.

«Чикаго» сыграет в гостях у «Индианы» 28 января. «Майами» в этот день примет «Орландо».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoЧикаго
календарь
logoМайами
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 29+9 Деррика Уайта не спасли «Бостон» в матче против «Сан-Антонио», «Шарлотт» вынес «Юту» с разницей «+55» и другие результаты
11 января, 07:00
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
9 января, 13:54Фото
Игру НБА сорвал конденсат, баскетболисты два часа маялись дурью. Откуда же влага на паркете?
9 января, 11:06
Тайлер Хирро отказался соревноваться с маскотом «Чикаго» в бросках с центра площадки, увидев попадание соперника с 1-й попытки
9 января, 10:16Видео
Главные новости
Евролига. «Фенербахче» играет с «Валенсией», «Реал» примет «Барселону»
9 минут назадLive
Кассиус Робертсон официально покинул «Локомотив-Кубань»
15 минут назадФото
«Миннесота» интересуется Коллином Секстоном
24 минуты назад
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
54 минуты назадТесты и игры
Адвокаты Стива Балмера просят суд отклонить иск инвесторов Aspiration в связи с недостатком фактических оснований
55 минут назад
Франц Вагнер: «В Европе потрясающая клубная и фанатская культура. Нужно сохранить это, добившись коммерческого успеха»
сегодня, 17:45
Домантас Сабонис может вернуться на площадку после травмы колена в матче с «Вашингтоном»
сегодня, 17:25
«Чикаго» более активен на рынке обменов в этом сезоне и готов снизить ожидания по стоимости своих игроков
сегодня, 17:12
«Вашингтон» запросил исключение травмированного игрока после завершения сезона Кэма Уитмора
сегодня, 16:42
НБА. «Хьюстон» сыграет с «Миннесотой», «Бруклин» Егора Дёмина примет «Чикаго» и другие матчи
сегодня, 16:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Бурсаспор» уступил «Меркезефенди»
9 минут назад
Сын Антониуса Кливленда поправился и был выписан из больницы
42 минуты назад
Контракт Антона Юдина с «Уралмашем» рассчитан до конца сезона-2026/27
сегодня, 16:55
Чемпионат Франции. «Нанси» примет «Булазак»
сегодня, 12:50
Адриатическая лига. «Игокеа» сыграет с «Партизаном», «Вена» – против «Спартака Суботица»
сегодня, 09:07
Адриатическая лига. КРКА обыграл ФМП
вчера, 20:19
«Црвена Звезда» оштрафована на 25 000 евро, «Виртус» и Эргин Атаман – на 5 000
вчера, 17:45
Премьер-лига. Женщины. УГМК выиграл у «Ники», «Спарта энд К» обыграла курское «Динамо» и другие результаты
вчера, 17:08
«Уралмаш» расторгнет контракт с Айзейей Ризом («Перехват»)
вчера, 15:43
Сильвен Франсиско подтвердил, что вел переговоры с «Олимпиакосом»: «Но с теми защитниками, которые у них есть, мне было бы очень непросто»
вчера, 14:50