Отложенный матч «Чикаго» – «Майами» состоится 29 января. Командам предстоят серии из четырех игр за пять дней

НБА определилась с новой датой отложенного матча в Чикаго .

В конце января «Чикаго » и «Майами » вынуждены будут провести серию из четырех игр за пять дней, чтобы компенсировать проблему со скользкой площадкой, из-за которой была отложена запланированная на прошлой неделе встреча между клубами.

Также «Буллс» и «Хит» проведут друг против друга три игры подряд.

В понедельник НБА объявила, что запланированная изначально на четверг встреча «Чикаго» – «Майами» теперь состоится 29 января. «Буллс» должны были посетить Майами 30 января и 1 февраля; эти игры теперь состоятся 31 января и 1 февраля.

«Чикаго» сыграет в гостях у «Индианы» 28 января. «Майами» в этот день примет «Орландо».