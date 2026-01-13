1

Джейлен Браун оштрафован НБА на 35 тысяч долларов за критику судейства

НБА отреагировала на слова Джейлена Брауна.

Лидер «Селтикс» Джейлен Браун получил от НБА штраф на 35 тысяч долларов за критические слова в адрес арбитров.

Браун критически отозвался о судействе на прошлой неделе после матча со «Сперс» (95:100), в котором не исполнил ни одного штрафного. «Бостон» суммарно получил право на 4 штрафных, баскетболисты «Сан-Антонио» 20 раз подходили к линии.

Среди прочего Джейлен несколько раз произнес, что «готов принять штраф».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
