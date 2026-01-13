2

«Бруклин» предоставил отдых Егору Дёмину во втором матче бэк-ту-бэка и уступил «Мэверикс»

Егор Дёмин пропустил матч с «Мэверикс».

«Бруклин» решил не использовать разыгрывающего Егора Дёмина во втором матче бэк-ту-бэка с «Далласом» (105:113) в понедельник.

В воскресенье россиянин набрал 7 очков и 4 передачи за 28 минут в проигранной встрече с «Мемфисом».

В 33 матчах дебютного сезона в НБА 19-летний россиянин набирает 10,4 очка, 3,3 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Rotowire
