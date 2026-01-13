Хосе Альварадо пропустит две недели из‑за травмы косой мышцы живота

Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо выбыл на две недели.

Защитник «Нового Орлеана» Хосе Альварадо продолжит восстановление от травмы косой мышцы живота и вернется на площадку не раньше чем через две недели. Об этом сообщил временный главный тренер команды Джеймс Боррего .

На данный момент Альварадо пропустил три последние игры. В текущем сезоне 27-летний баскетболист успел сыграть в 35 матчах, демонстрируя следующие средние показатели: 7,9 очка, 2,8 подбора и 3,3 передачи за 22 минуты на площадке.

При этом в течение сезона имя защитника неоднократно фигурировало в слухах об обменах. По сообщениям СМИ, интерес к Альварадо проявляли «Нью‑Йорк» и «Индиана».