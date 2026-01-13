  • Спортс
  НБА. 42 очка Луки Дончича не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Сакраменто», флоатер Паскаля Сиакама принес «Индиане» победу над «Бостоном» и другие результаты
13 января в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.

«Филадельфия» обыграла «Торонто» (115:102) благодаря 33 очкам Тайриза Макси (10 из 16 с игры, 6 из 9 трехочковых, 7 из 7 штрафных).

Паскаль Сиакам принес «Индиане» победу на «Бостоном» (98:96), забив флоатер за 6,1 секунды до конца.

«Сакраменто» обыграл «Лейкерс» (124:112), несмотря на 42 очка Луки Дончича (16 из 25 с игры, 2 из 9 из-за дуги, 8 из 8 с линии).

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

