«Лондон Лайонс» подписали Чонди Брауна и Найджела Хоукинса

«Лондон Лайонс» усилились двумя американскими легионерами. Клуб объявил о подписании контрактов с форвардом Чонди Брауном и защитником Найджелом Хоукинсом.

Браун начал сезон в составе тайваньского клуба «Нью Тайпей Кингз», в то время как Хоукинс выступал на Кипре за «Анортосис Аммохостос», где в Кубке Европы ФИБА набирал в среднем 22,5 очка, 6,8 подбора и 3 передачи за игру.

На данный момент «Лондон Лайонс» идут Еврокубке с результатом 5 побед и 8 поражений и находятся в одной строчки от зоны плей-офф.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Лондон Лайонс»
