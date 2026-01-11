«Они поверили в меня». Айо Досунму хочет надолго остаться в «Чикаго»

Айо Досунму хочет остаться в «Чикаго» на длительный срок.

У защитника «Чикаго » Айо Досунму истекает трехлетний контракт на 21 миллион долларов, подписанный летом 2023 года. В ближайшее время 25-летнему игроку предстоит решить вопрос о продлении соглашения или выходе на рынок неограниченно свободных агентов.

«Конечно я хотел бы остаться в «Чикаго». Они поверили в меня. Я точно знаю, что мне здесь нравится. Но, конечно, впереди межсезонье и вся эта бизнес‑сторона вопроса – я понимаю, что с этим связано.

Однако помимо этого, именно эти парни помогли мне стать лучше, тренерский штаб помог мне стать лучше. Я живу от игры к игре. Но, безусловно, я люблю Чикаго», – признался Досунму.

«Буллз» могут продлить контракт с игроком до конца сезона. Досунму имеет право подписать новое соглашение на сумму до 87 миллионов долларов сроком на 4 сезона.

В этом сезоне 25-летний защитник набирает в среднем 14,5 очка, 2,7 подбора и 3,5 передачи за 26 минут игрового времени.