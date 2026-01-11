2

«Они поверили в меня». Айо Досунму хочет надолго остаться в «Чикаго»

Айо Досунму хочет остаться в «Чикаго» на длительный срок.

У защитника «Чикаго» Айо Досунму истекает трехлетний контракт на 21 миллион долларов, подписанный летом 2023 года. В ближайшее время 25-летнему игроку предстоит решить вопрос о продлении соглашения или выходе на рынок неограниченно свободных агентов.

«Конечно я хотел бы остаться в «Чикаго». Они поверили в меня. Я точно знаю, что мне здесь нравится. Но, конечно, впереди межсезонье и вся эта бизнес‑сторона вопроса – я понимаю, что с этим связано.

Однако помимо этого, именно эти парни помогли мне стать лучше, тренерский штаб помог мне стать лучше. Я живу от игры к игре. Но, безусловно, я люблю Чикаго», – признался Досунму.

«Буллз» могут продлить контракт с игроком до конца сезона. Досунму имеет право подписать новое соглашение на сумму до 87 миллионов долларов сроком на 4 сезона.

В этом сезоне 25-летний защитник набирает в среднем 14,5 очка, 2,7 подбора и 3,5 передачи за 26 минут игрового времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Chicago Sun Times
logoЧикаго
logoАйо Досунму
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 29+9 Деррика Уайта не спасли «Бостон» в матче против «Сан-Антонио», «Шарлотт» вынес «Юту» с разницей «+55» и другие результаты
11 января, 07:00
Джейсон Кидд был удален в середине первой четверти матча с «Буллс» за споры со Скоттом Фостером
11 января, 04:29Видео
Уровень проблем с конденсатом на арене «Чикаго» стал понятнее при подготовке к пятничному матчу «Блэкхокс»
9 января, 13:54Фото
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59