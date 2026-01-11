Дрю Холидэй близок к возвращению после почти двухмесячного отсутствия и может сыграть против «Нью‑Йорка»

Защитник «Портленда», пропустивший почти 2 месяца, близок к возвращению в строй.

Разыгрывающий «Портленда » Дрю Холидэй не появлялся на площадке с 14 ноября из-за травмы икроножной мышцы, однако 35-летний баскетболист близок к возвращению в строй.

«Трэйл Блэйзерс» обновили статус игрока перед предстоящим матчем против «Нью‑Йорка »: теперь он значится в категории «вероятно примет участие».

До повреждения Холидэй успел сыграть 12 матчей, набирая в среднем 16,7 очка, 5,3 подбора и 8,2 передачи за 33 минуты на паркете.