Эргин Атаман после победы над «Перистери»: «С такой игрой мы не сможем достичь серьезных целей. Завтрашний выходной отменяется»

Тренер «Панатинаикоса» раскритиковал игру команды после победы над «Перистери».

В рамках очередного матча чемпионата Греции «Панатинаикос» выиграл у «Перистери» со счетом 94:86. Однако главный тренер команды Эргин Атаман остался недоволен качеством игры и на пресс‑конференции сравнил свою команду с лидером турнира – «Олимпиакосом».

«Я хотел бы поздравить нашего главного соперника, «Олимпиакос», который на выезде обыграл «Кардицас» с разницей в 40 очков. Почему я об этом говорю? Потому что, когда ты – большая команда, ты должен играть в лиге так, как играют они. С такой игрой, как сегодня, мы не сможем достичь серьезных целей. Сегодня мы заработали два очка, но для меня эта победа с разницей в 12 очков ощущается как поражение.

Завтрашний выходной отменяется – мы начнем усердно работать на тренировках. У нас будет больше занятий, чтобы улучшить ментальную подготовку и игру в защите. Я упомянул „Олимпиакос“ еще и для того, чтобы усталость не стала оправданием: у них тоже была тяжелая неделя в Евролиге. Нам нужен такой настрой, и моя задача – его привить», – заявил Атаман.

