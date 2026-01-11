Алексей Карванен об увольнении Юдина из «Локо»: «Антон профессионал высокого уровня, проблем с баскетболом я не вижу. Тут чисто организационные моменты»

Алексей Карванен прокомментировал увольнение Антона Юдина из «Локомотива‑Кубань».

В интервью «Спорт‑Экспрессу» Алексей Карванен , занимавшийся оформлением контракта Антона Юдина с «Локомотивом ‑Кубань», прокомментировал внезапную отставку тренера.

- Как вы отреагировали на отставку?

– Нормально. Это один из сценариев, который рассматривался изначально. Здесь сошлись два характера: и у Антона, и у Андрея Ведищева . Андрей Владимирович привык к определенному стилю руководства и понимал, что Антон не будет ему полностью соответствовать. Поэтому расставание и произошло.

По контракту после 20 игр «Локо» мог выйти из соглашения, если команда была бы на седьмом месте или ниже (увольнение произошло в тот момент, когда команда была на пятой строчке). Антон профессионал высокого уровня, проблем с баскетболом я не вижу. Тут чисто организационные моменты.

- Почти вся команда была сформирована до прихода Юдина. У тренера была возможность взять хотя бы несколько игроков под себя?

– Он попросил подписать только одного игрока – Винса Хантера . Просил еще тяжелого форварда, но на эту позицию в межсезонье игрока так и не нашли. Майка Мура взяли уже по ходу сезона – это по большому счету тушение пожара. В начале сезона на бумаге у «Локомотива» был перебор «больших», но в итоге мы видим, что с ними произошло. Андрей Мартюк оказался в «Зените», Кирилл Елатонцев уехал в Америку. Попов – при всем уважении – не тот игрок, который должен уничтожать УНИКС, «Зенит» и ЦСКА.

- При этом русские игроки прибавили при Юдине.

– На мой взгляд, безусловно. Для меня это не та часть проблемы, которую видел президент «Локо». Андрей Владимирович говорил Антону, что тот не развил русских, кого-то усадил на лавку. Но Квитковских показывает лучший сезон, Ищенко – лучший сезон. Темиров на то время, которое получает, выглядит неплохо. Самойленко играет по 15 минут в среднем за игру, хотя на его позиции есть три американца. Возможно, претензия связана с ролью Коновалова . Но надо понимать: в топ-клубах все заточено на результат. Если бы Макар показывал бы себя на тренировках лучше, мог бы и играть больше, – пояснил Карванен.