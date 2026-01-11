«Галатасарай» объявил о переходе Джона Петручелли

«Галатасарай» усилил заднюю линию Джоном Петручелли.

Стамбульский «Галатасарай » укрепил состав, подписав контракт с американским защитником Джоном Петручелли. 33-летний игрок переходит в турецкий клуб после полутора сезонов в итальянской команде «Трапани Шарк». Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

В этом розыгрыше чемпионата Италии Петручелли сыграл 11 матчей, набирая в среднем 9,9 очка, 1,9 подбора и 3 передачи за 24 минуты на площадке.