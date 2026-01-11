Тайрик Джонс после дебюта за «Олимпиакос»: Теперь я в лучшей обстановке.

После перехода из «Партизана » в «Олимпиакос » американец Тайрик Джонс ярко проявил себя в дебютном матче чемпионата Греции против «Кардицаса». После игры баскетболист поделился впечатлениями от нового этапа карьеры.

«Я рад, что снова играю в баскетбол. Я здесь всего несколько дней, но уже чувствую себя счастливым. Ситуация с моим трансфером была непростой. Все, что писали в СМИ, – более или менее соответствует действительности.

Это уже в прошлом, а сейчас я в лучшей обстановке. Рад, что обе стороны нашли решение. Я здесь, чтобы побеждать и помогать команде; наша цель – титул Евролиги», – заявил американский центровой.

В своем дебютном матче за «Олимпиакос» Тайрик Джонс набрал 14 очков и сделал 6 подборов, продемонстрировав стопроцентную точность бросков с игры.