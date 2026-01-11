«Мы хотим, чтобы он полностью восстановился». «Вашингтон» пока не обсуждал продление контракта с Трэем Янгом
«Вашингтон» еще не приступал к переговорам о продлении контракта с Трэем Янгом. Генеральный менеджер клуба Уилл Доукинс в интервью The Athletic пояснил: приоритет клуба – прояснить состояние здоровья игрока, прежде чем переходить к обсуждению долгосрочных договоренностей.
«Мы продолжаем выяснять детали, касающиеся его травмы. К концу этой недели у нас будет больше информации, когда он пройдет соответствующий этап восстановления. Мы надеемся, что он сможет побыть с командой – это также поможет ему принять решение к следующему лету.
Когда это произойдет, я не знаю, но мы не будем его торопить. Мы хотим, чтобы он полностью восстановился, прежде чем вернется на площадку», – сказал Доукинс.
«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена