  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Мы хотим, чтобы он полностью восстановился». «Вашингтон» пока не обсуждал продление контракта с Трэем Янгом
2

«Мы хотим, чтобы он полностью восстановился». «Вашингтон» пока не обсуждал продление контракта с Трэем Янгом

«Вашингтон» еще не приступал к переговорам о продлении контракта с Трэем Янгом. Генеральный менеджер клуба Уилл Доукинс в интервью The Athletic пояснил: приоритет клуба – прояснить состояние здоровья игрока, прежде чем переходить к обсуждению долгосрочных договоренностей.

«Мы продолжаем выяснять детали, касающиеся его травмы. К концу этой недели у нас будет больше информации, когда он пройдет соответствующий этап восстановления. Мы надеемся, что он сможет побыть с командой – это также поможет ему принять решение к следующему лету.

Когда это произойдет, я не знаю, но мы не будем его торопить. Мы хотим, чтобы он полностью восстановился, прежде чем вернется на площадку», – сказал Доукинс.

«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoВашингтон
logoНБА
logoТрэй Янг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я буквально расплакался». Трэй Янг рассказал о своих эмоциях в день обмена
11 января, 12:29
Трэй Янг об обмене: «Хотел помочь обеим командам и не доводить дело до своей опции, когда «Атланта» могла остаться ни с чем»
10 января, 17:59
Трэй Янг: «Вашингтон недооценивают в НБА, это большой рынок. Очень рад переходу. Хочу и способен помогать молодым игрокам»
10 января, 05:39
Главные новости
Разыгрываем джерси «Бруклин Нетс» с автографом Егора Дёмина в тесте из 10 вопросов 🔥
вчера, 22:00Тесты и игры
НБА. «Оклахома» встретится с «Сан-Антонио», «Милуоки» сыграет против «Миннесоты» и другие матчи
вчера, 21:36
Шэмс Чарания: «Дончич называл Шредера «сукой» начиная с межсезонья»
вчера, 21:29
«Бостон» интересуется Джареном Джексоном
вчера, 21:02
Девин Букер: «Я играю лучше многих, кто выше меня в голосовании на Матч всех звезд»
вчера, 20:34
Энтони Дэвис отреагировал на сообщения о завершении сезона из-за травмы: «Вам лучше перестать слушать всю эту ложь в соцсетях!»
вчера, 20:19
«Кавальерс» отклоняют предложения по обмену Де’Андре Хантера: «Они чувствуют, что еще не получили объективной картины»
вчера, 19:47
В «Далласе» надеются, что Энтони Дэвис сможет вернуться на площадку уже в марте
вчера, 19:29
Джа Морэнт хочет перейти в «Майами» (Рэйчел Николс)
вчера, 18:57
Шарунас Ясикявичюс официально подписал новый трехлетний контракт с «Фенербахче»
вчера, 18:36Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Париж» разобрался со «Страсбуром», «Виллербан» выиграл у «Булазака»
вчера, 21:52
Фабьен Козюр объявил о завершении карьеры
вчера, 20:00
Чус Буэно – главный фаворит на пост гендиректора Евролиги (Алессандро Маджи)
вчера, 19:14
Еврокубок. «Манреса» на выезде обыграла «Бахчешехир», «Цедевита Олимпия» уверенно разобралась с «Нептунасом» и другие результаты
вчера, 19:02
Джабари Паркер и Стерлинг Браун пропустят матч с «Олимпиакосом»
вчера, 17:45
Александер Секулич продлил контракт со сборной Словении на 2 года
вчера, 17:14
Крис Силва выбыл на два месяца из-за травмы квадрицепса
вчера, 16:19
Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» на выезде разгромило «Самару»
вчера, 14:43
«Виртус» подтвердил уход Брэндона Тэйлора по запросу игрока
вчера, 14:13
Андреас Пистиолис: «Моя мечта – однажды тренировать ЦСКА в Евролиге»
вчера, 13:59