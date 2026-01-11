Фото
1

«Бешикташ» официально объявил о переходе Мэтта Томаса

Американский защитник Мэтт Томас продолжит карьеру в «Бешикташе».

«Бешикташ» усилил заднюю линию, подписав контракт с экс-игроком НБА Мэттом Томасом до конца текущего сезона.

31-летний американец воспользовался опцией досрочного расторжения контракта с «Гранадой». В текущем сезоне чемпионата Испании он в среднем набирал 14,6 очка за матч при впечатляющих 46% реализации с трехочковой дистанции.

У американского защитника – солидный европейский опыт. В 2019 году он выиграл Еврокубок с «Валенсией», сыграв важную роль в чемпионском сезоне. Томас также имеет опыт выступлений в Евролиге: в прошлом сезоне он играл за берлинскую «Альбу», где в среднем набирал 12,3 очка за матч.

До европейской карьеры баскетболист выступал в НБА за «Торонто», «Юту» и «Чикаго».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети «Бешикташа»
logoБешикташ
logoчемпионат Испании
logoМэтт Томас
logoЕврокубок
logoчемпионат Турции
logoГранада
переходы
logoНБА
